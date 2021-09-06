حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 7-9-2021 في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا، الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة قبل قليل، فمن المتوقع أنَّ يسود البلاد ليلًا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويقول الخبراء، إنَّ هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية «السلوم - مطروح» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأوضح الخبراء حالة البحر المتوسط، والتي يتبين وفقًا لبيان الهيئة أنّها معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلى إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 24

شبين الكوم 33 26

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 24

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 30 26

دمياط 30 26

الزقازيق 34 26

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 35 24

نخل 32 18

نويبع 36 28

طابا 34 25

كاترين 36 22

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 36 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 30

إدفو 42 30

أبو سمبل 42 31

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 42 28

حلايب 39 27

رأس حدربة 37 26