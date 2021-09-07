الأرصاد: تغيرات عالمية في الطقس.. ارتفاع درجات الحرارة بأوروبا وانخفاضها بمصر

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في منشور عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، عن ارتفاع درجات الحرارة في دول أوروبا الغربية، واصفة هذا الأمر بأنه غير معتاد، وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تسجل أوربا الغربية درجات حرارة أعلى من المستوي الذي شهده شهر أغسطس، بسبب رياح جنوبية قادمة من المحيط، ومرتفع جوي علوي، متوقعة أن تستمر لمدة 48 ساعة قادمة.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة بالمنطقة العربية

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن المنطقة العربية خاصة جمهورية مصر العربية، وعلى عكس المتوقع، سوف تشهد انخفاض ملموس في درجات الحرارة.. خاصة الصغرى، كما تقل ساعات سطوع الشمس وتتكون السحب المتوسطة والمنخفضة على معظم المناطق الشمالية، وتعمل على حجب أشعة الشمس وتلطيف الجو.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 24

شبين الكوم 33 26

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 24

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 30 26

دمياط 30 26

الزقازيق 34 26

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 35 24

نخل 32 18

نويبع 36 28

طابا 34 25

كاترين 36 22

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 36 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 30

إدفو 42 30

أبو سمبل 42 31

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 42 28

حلايب 39 27

رأس حدربة 37 26