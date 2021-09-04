بنك القاهرة يكرِّم «نور الشربينى» لحصولها على بطولة العالم للاسكواش

كرّم بنك القاهرة نور الشربينى بطلة مصر فى الاسكواش والحاصلة مؤخراً على بطولة كأس العالم للمرة الخامسة فى تاريخها والثالثة على التوالى، وبطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الثالثة فى تاريخها.

وقال بنك القاهرة، فى بيان اليوم، إن التكريم يأتى فى إطار عقد الرعاية الذى وقّعه البنك لـ«نور الشربينى» لتقديم جميع سُبل الدعم والمساندة الكاملة للاعبة لتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية والاحتفاظ بصدارة التصنيفات العالمية.

وبهذه المناسبة، أشاد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، بالإنجازات الرياضية التى حققتها اللاعبة، بما يرفع اسم مصر عالمياً، موضحاً أن الرعاية تأتى انطلاقاً من حرص بنك القاهرة على دعم المواهب المصرية فى جميع المجالات، لا سيما الرياضية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المسئولية المجتمعية للبنك.

وأكد «فايد» أهمية دعم الرياضة المصرية، لما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصرى، والتى تسهم فى صناعة أجيال جديدة من الرياضيين، عبر توفير جميع الإمكانيات اللازمة للمواهب الرياضية، خاصةً فى رياضة الاسكواش، التى حقّقت فيها مصر إنجازات كبيرة على المستوى الدولى.

وفى سياق متصل، أوضحت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة، أن بنك القاهرة يحرص على دعم ومساندة القطاع الرياضى من خلال جهود كثيرة أبرزها دعم أبطال مصر الرياضيين ومساندتهم فى مختلف الأحداث الرياضية، إلى جانب رعاية البنك لأنشطة الاتحاد المصرى لكرة السلة والبطولات التى يقيمها الاتحاد.

وأضافت «النحاس» أن بنك القاهرة يشارك أيضاً فى مبادرة البنوك لرعاية ودعم الأنشطة الشبابية والرياضية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة المصرية، وبالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر، ورعاية الفعاليات والأحداث الرياضية التى تسهم فى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، ومنها مبادرة «دراجتك صحتك» وغيرها.