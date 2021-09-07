وزير خارجية بوروندي يدعو المصريين للاستثمار ببلاده: الوقت مناسب

قال وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو، إنه تبادل النقاش حول مسائل عديدة مع نظيره المصري سامح شكري، لافتا إلى أن الحوار ارتكز حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات المشتركة، مشددا على أن مصر وبوروندي تربطهما علاقات قوية ووثيقة وتتمتع بالصحة وجرى تعزيز هذه العلاقات بفضل زيارة رئيس بوروندي إلى مصر شهر مارس الماضي، حيث جرى التوقيع على اتفاقات عدة سيجري تنفيذها.

ودعا وزير خارجية بوروندي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، المصريين للاستثمار في بلاده، قائلا «أن بوروندي دولة لديها الكثير من فرص الاستثمار، وإذا رغبتم في الاستثمار في بوروندي فهذا هو الوقت المناسب، وإذا أنتظرتم الكثير من الوقت ستكونوا قد تأخرتم، فهناك السلام والاستقرار الذي يهيمن على البلاد، وهناك فرصة سانحة للاستثمار في البلاد بمنتهى الأمانة، وقانون الاستثمار البوروندي يقدم امتيازات عديدة للمستثمرين».