شكري: نسعى لدعم الشعب البوروندي بالبناء والرعاية الصحية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تثمن كثيرا قوة الدفع التي أتت بزيارة رئيس بوروندي إلى القاهرة ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس هذا العام.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي: «تحدثنا خلال مشاوراتنا حول كل أبعاد العلاقات الثنائية فيما بيننا، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وأهمية التفعيل الكامل للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها فيما بيننا ونسعى إلى تنفيذها بشكل كامل بما يصب في مصلحة البلدين ويسهم في الجهود التنموية لبوروندي».

وتابع: «نسعى إلى توسيع نطاق التعاون واستكشاف مجالات جديدة على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص المصري الذي أبدى خلال السنوات الماضية اهتماما بإفادة الشعب البوروندي في إطار التشييد والبناء والرعاية الصحية والتنسيق الأمني وإطار توسيع حركة التجارة فيما بين البلدين».

وأكمل: «علينا أن نبذل مزيدا من الجهد في إطار العلاقات الوثيقة والتفاهم المتبادل وأن نوسع نطاق ورقعة التعاون فيما بيننا ومصر لها إرادة سياسية قوية لاستمرار هذه العلاقة، والارتقاء بها نظرا لما نراه من رؤية مشتركة ودعم متبادل فيما بين البلدين والحكومتين».