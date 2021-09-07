شكري: مواقف بوروندي داعمة لمصر دائما.. والعلاقات أخوية بين البلدين

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وبوروندي أخوية ممتدة، وهناك قدر عالٍ من التوافق في الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتعزيز العلاقات لتحقيق الاستقرار والارتقاء بمستويات التنمية والتفاهم بخصوص القضايا التي تهم البلدين.

وأضاف «شكري» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البوروندي، أن مواقف بوروندي، دائما ما كانت داعمة لمصر، ومتفهمة للقضايا الجوهرية التي تمس الأمن القومي المصري، كما تبذل مصر كل جهدها لدعم الجهود التنموية ببوروندي، في إطار عمليات الإصلاح والحكم الرشيد.