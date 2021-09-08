سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-9-2021 في البنوك المصرية.. متباين

شهد سعر اليورو تباينًا مقابل الجنيه المصري، وذلك وفق آليات العرض والطلب في البنوك، وفي هذا الصدد، واستمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها «الوطن»، للمتابعين والقراء، ترصد متوسط سعر اليورو، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر الحالي مقابل الجنيه المصري، في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 18.65 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي 18.51 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.50 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم بنك cib

سجل سعر اليورو في بنك cib نحو 18.53 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.54 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.59 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنوك بنحو:

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 8 سبتمبر، في بنك الإسكندرية، 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ووصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات الأربعاء، الموافق 8 سبتمبر، إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.