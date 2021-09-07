سعر ومواصفات «هيونداي النترا CN7» موديل 2022 في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة الكورية «هيونداي»، طرح الموديل الجديد من طراز «هيونداي النترا 2022 CN7» داخل السوق المحلي، ضمن قائمة السيارات الجديدة لعام 2022.

وترصد «الوطن» قائمة الأسعار الرسمية لشهر سبتمبر الجاري لموديل «هيونداي النترا 2022 CN7» الجديد، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة، وذلك حسب المُعلن من الوكيل المحلي، على النحو التالي:

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 7 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 323 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 333 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 371 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 396 ألف جنيه.

الفئة السادسة بسعر 433 ألف جنيه.

الفئة السابعة بسعر 493 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 127 حصان، وعزم دوران يصل إلى 157 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 11.6 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4675 ملم الطول، 1825 ملم العرض، 1430 ملم الارتفاع، 2720 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 150 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 474 لتر.

- تعتمد السيارة على عدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للسائق، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع اليكتروني للفرامل EBD، جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء يدوي مع وجود مخارج خلفية، زجاج كهربائي، فرش المقاعد من القماش، وخاصية التحكم في المقاعد الأمامية، وباور ستيرنج كهرباء، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومسند يد، وشاشة وسائط 4.2 بوصة، وخاصية اختيار نظام القيادة، مرايات جانبية مزودة بإشارات مع إمكانية الطي كهربائيًا، مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، وراديو، ومدخل USB، وبلوتوث، وغيرها».