معرض IAA Mobility 2021.. هيونداي تعلن التزامها بأن تصبح محايدة للكربون بحلول 2045

أعلنت شركة هيونداي موتور، اليوم، عن التزامها بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2045 في معرض IAA Mobility 2021.

وترتكز استراتيجية هيونداي المتكاملة لتحقيق حيادية الكربون على الركائز الثلاث التالية، التنقل النظيف، ومنصات الجيل التالي، والطاقة الخضراء.

وتعرض هيونداي النطاق الكامل لمجموعة سياراتها الكهربائية وأحدث الحلول للتقدم بطاقة إيجابية في معرض IAA لهذا العام الذي يُعقد في الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر في ميونيخ ، ألمانيا.

وقال جيهون تشانغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور: «في ظل رؤية شركتنا، التقدم من أجل الإنسانية، فإن هيونداي موتور مصممة على فعل الشيء الصحيح للعالم، تغير المناخ تحدٍ لا يمكن إنكاره ويحتاج إلى أقصى قدر من الاهتمام العاجل من الجميع، وتلتزم شركة هيونداي بأن تصبح محايدة للكربون في منتجاتها وعملياتها العالمية بحلول عام 2045، وسنقوم باستثمارات في وسائل نقل أنظف وحلول طاقة أكثر مراعاة للبيئة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع».

ويمكن لزوار IAA تحديد موقع جناح هيونداي حيث تعرض الشركة مفاهيم BEV، ونموذج روبوتاكسي كهربائي بالكامل، وعروض فنية على سلسلة الهيدروجين.

ويمكن لزوار معرض IAA تجربة أحدث سيارات التنقل النظيفة للعلامة التجارية، بما في ذلك IONIQ 5 وNEXO وKona EV وElec City Fuel Cell bus.

وقال مايكل كول، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي: «مع موقع جديد وتنسيق هجين رقمي حي، يختلف معرض IAA لهذا العام كثيرًا عن الأحداث السابقة، ويسعدنا جدًا أننا نشارك مرة أخرى كعارض، ونحن متحمسون لمشاركة رؤيتنا المستقبلية لشركتنا، والتي تتجاوز التنقل في السيارات، علاوة على ذلك نحن نضع الخطوط العريضة لخريطة الطريق الخاصة بنا لتمكين مجتمع محايد للكربون، وهو أمر ضروري لأن مستقبل الكوكب على المحك».

في معرض IAA لهذا العام ، تلتزم هيونداي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 75% عن مستوى 2019 وستحقق هيونداي الحياد الكربوني في منتجاتها وعملياتها العالمية بحلول عام 2045.

وتتكون استراتيجية هيونداي المتكاملة متعددة الأبعاد لحياد الكربون من ثلاث ركائز: «توسيع تشكيلة التنقل النظيف، وتطوير منصات الجيل التالي، والاستثمار في حلول وتقنيات الطاقة الخضراء».