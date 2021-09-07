عرض مسرحية «ولاد البلد» ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى الدقهلية

انطلقت فعاليات مسرح التجوال والمواجهة بقرى محافظة الدقهلية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحقيقا لاستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، لنشر الفن الهادف والوصول بالمنتج الثقافي الجيد لجميع مستحقيه في القرى والأماكن النائية، من خلال التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، حيث التقى أهالي قرية كفر الحاج شربيني بمركز شربين بفرع ثقافة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي، برئاسة أمل عبدالله، مع العرض المسرحي «ولاد البلد»، الذي تقدمه فرقة المسرح الحديث من إنتاج البيت الفني للمسرح.

يتضمن العرض 5 لوحات فنية تتصدى لخمس قضايا مجتمعية في إطار درامي ساخر، منها تعويم الجنيه، الهجرة غير الشرعية، الفساد الإداري، الفتنة الطائفية، كما يستعرض بطولات الجيش والشرطة على الحدود، والتصدي للإرهاب، ويستمر حتى 15 سبتمبر الجاري، ببعض قرى مركز ومدينة شربين، ومنها قرية السعدية، كفر الترعة الجديد، الأحمدية، دنجواي.

العرض تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، بطولة أحمد الرمادى، وليد الفولى، ياسر الرفاعي، عبدالعزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد، فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبدالله.

وكانت وزيرة الثقافة، أطلقت في أغسطس الماضي، فعاليات المرحلة الثانية من مسرح التجوال والمواجهة بالمحافظات، وتشمل خطة مسرح المواجهة والتجوال في المرحلة الثانية تقديم 15 عرضًا فى 200 قرية مصرية.

ويشارك في المرحلة الثانية جميع فرق بيت المسرح إلى جانب المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس السيسي، حيث يتم تقديم 335 ليلة عرض فى القرى والمناطق المستهدفة اعتبارًا من أغسطس 2021، وحتى منتصف شهر يناير 2022.