غدا.. إطلاق المرحلة الثانية من مسرح المواجهة والتجوال بالمحافظات

تطلق الفنانة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، غدًا السبت 21 أغسطس، من المسرح القومى، فعاليات المرحلة الثانية من مسرح التجوال والمواجهة بالمحافظات والذى ينفذه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ممثلًا فى فرقة المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي وبالتنسيق مع باقى الفرق التابعة.

وقالت عبد الدايم: إن خطة مسرح المواجهة والتجوال فى المرحلة الثانية تشمل تقديم 15 عرضًا فى 200 قرية مصرية بمشاركة جميع فرق بيت المسرح إلى جانب المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم تقديم 145 ليلة عرض فى القرى والمناطق المستهدفة اعتبارًا من أغسطس الجاري وحتى منتصف شهر يناير المقبل بالتعاون مع وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، إلى جانب الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

عبدالدايم: المواجهة والتجوال يوجه رسائل إيجابية

وأكدت أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يهدف إلى مجابهة التطرف والتعصب وإعلاء رايات التنوير فى ربوع مصر وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، مشيرة إلى أن العروض التى يشملها المشروع توجه العديد من الرسائل الإيجابية التى تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد.

من جانبه قال رئيس بيت المسرح، إن المرحلة الثانية تشهد تضاعف عدد العروض والقرى التى تستضيفها حيث من المقرر إقامة 325 ليلة عرض، وذلك يعد بمثابة 3 أضعاف عدد ليالي العرض فى المرحلة الأولى التى تم تنفيذها خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2021.

15 عرضًا فى 200 قرية بالمرحلة الثانية للمواجهة

وقال محمد الشرقاوي، مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال، إن المرحلة الثانية من المشروع تبدأ بعرض «ولاد البلد»، من إنتاج فرقة المسرح الحديث وعرض «ذهب الليل»، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بمحافظة البحيرة بقرى كفر الدوار، وعرض «محطة مصر» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بمحافظة الشرقية.