توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار خفيفة ورياح

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، وذلك خلال الفترة من يوم غد الأربعاء الموافق 8 سبتمبر، وحتى الجمعة الموافق 10 من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن يسود البلاد نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل الحرارة ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتشهد بعض المناطق خلال الـ72 ساعة المقبلة، من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نشاطا للرياح على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية «السلوم- مطروح- الضبعة» في فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 9 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 10 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.