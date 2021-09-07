كل ماتريد معرفته عن التطعيم الروسي في مصر.. جرعتان بينهما 21 يوما

مع تزايد عمليات البحث عن التطعيم الروسي في مصر، عبر محرك البحث «جوجل»، طمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن توافر لقاح «سبوتنك V» الروسي، وقالت إن اللقاح فعال وجرى توزيعه منذ أسابيع على مراكز التطعيم على مستوى محافظات الجمهورية.

التطعيم الروسي في مصر

وأكدت الوزارة أن فعالية التطعيم الروسي في مصر «سبوتنك»، تصل إلى 90%، وتابعت الوزارة في بيان لها، بأن اللقاح الروسي يمكن حفظه في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، ما يسمح بتوزيعه بسهولة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح الروسي عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، وأضافت الوزارة أنه وفقا للشركة المنتجة فإن الجرعة الثانية تحفز الاستجابة المناعية للجسم، وتزيد مدى فاعلية اللقاح.

الأعراض الجانبية للتطعيم الروسي في مصر

وأكدت الوزارة أن الأعراض الجانبية للتطعيم الروسي في مصر، ليست خطيرة، موضحة أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو صداع أو تنميل مكان التطعيم والشعور بالتعب وآلام في العضلات موضع التطعيم.

وناشدت الوزارة، المواطنين، بأهمية التطعيمات وضرورة الإسراع في حجز اللقاح للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة في تطعيم 40% بنهاية العام الجاري، لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وطالبت الوزارة، المواطنين، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كارتداء الكمامات والمداومة على غسل اليدين، وأكدت الوزارة أنها تستمر في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.