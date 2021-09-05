«علمية» كورونا تُحذر: إصابات الموجة الرابعة الأكثر ومعظمها بين الأطفال

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر، إن إصابات الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ستكون أكثر من الموجات الثلاث السابقة، بالإضافة إلى أن هذه الإصابات ستكون بسيطة ومتوسطة، مؤكدًا أن معظم الإصابات ستكون من الأطفال نظرا لوجود متحور «دلتا بلس».

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أن بروتوكول الأطفال مقسم إلى ثلاث حالات بسيطة ومتوسطة وحرجة تحتاج إلى رعاية، لافتا إلى أنه لا يختلف كثيرا عن بروتوكول مصابي كورونا للكبار، مؤكدا الاهتمام بتقوية الجهاز المناعي للأطفال في البروتوكول.

الصحة تطمئن المواطنين: متحور «دلتا بلس» ليس الأشرس بين سلالات كورونا

وطمان المصدر المواطنين بشأن متحور «دلتا بلس»، قائلا «لم يثبت أنه الأشرس ولكنه الأسرع في الانتشار وحتى الآن جميع اللقاحات الموجودة أثبتت فعاليتها تجاه الفيروس، مناشدة المواطنين بضرورة العودة مرة أخرى لاتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين ومساعدة الدولة في تنفيذ خطتها لتطعيم المواطنين بحد أقصى 40% بنهاية العام الجاري».

الحكومة تستهدف تطعيم 20 مليون مواطن في أكتوبر 2021

وأضاف المصدر، أنه في حال تطعيم المواطنين وصولا لـ20 مليون مواطن حتى شهر أكتوبر المقبل، فإن معدلات الوفيات ستقل بنحو 88%، لافتا إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا أقل عرضة للإصابة بالفيروس، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في حال الانتهاء من تطعيمهم، فمعدلات الوفاة ستقل كثيرا بينهم، ولن نعانيَ من الإقبال علي الرعيات الصحية.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، لافتة إلى توفير كافة أدوية بروتوكولات مصابي كورونا لمواجهة فيروس كورونا في الموجة الرابعة.