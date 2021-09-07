كوميكسات «القلب الأخضر» لـ عصام السقا تغزو «فيس بوك» بسبب «بيت عز»

«ده قلب أخضر ميعملش حاجة».. هكذا تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددًا من «الكوميكسات» لشخصية «هيثم» التي يجسدها الفنان عصام السقا في حكاية «بيت عز» ضمن أحداث الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا» المذاع حاليًا عبر قنوات dmc.

وقام رواد «فيسبوك» بتركيب صورة عصام السقا على عدد من مشاهد المسلسلات والأفلام، منها فيلمي «أبو علي، مرجان أحمد مرجان» ومسلسل «الحقيقة والسراب»، حيث لاقت حيلة «هيثم» مع زوجته «شهد» ضمن أحداث الحلقة الأولي رواجًا واسعًا، وذلك بعد أن فوجئت الأخيرة بارسال زميلتها «مني» قلبًا أخضر اللون عبر تطبيق «واتس آب» على هاتف زوجها، ليرد الأخير قائلًا: «ده قلب أخضر يعني مفيش حاجة».

أبطال حكاية «بيت عز»

وكان عصام السقا قد انتهى من تصوير مشاهده في حكاية «بيت عز»، قبل أيام، وتشاركه البطولة كل من سهر الصايغ، صفاء الطوخي، أحمد الشامي، رشدي الشامي، سلوي محمد علي، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي، مصطفي منصور، رانيا الخواجة وكوكبة من النجوم، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال وشريف يسري ومحمد أبوالسعد، وإخراج أحمد يسري.

عصام السقا ضيف شرف فيلم «مش أنا»

وفي سياق مختلف، ظهر الفنان عصام السقا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم «مش أنا» للمخرجة سارة وفيق، وبطولة الفنان تامر حسني، والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائي، حيث جسد دور بلطجي في عدد من المشاهد التي ظهر فيها في الفيلم.وشارك في بطولة الفيلم حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، صبري عبدالمنعم، محمد الجوهري وكوكبة من النجوم.