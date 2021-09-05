إنشاء مركز تدريب مصر الرقمية بجامعة بنها بتمويل 100 مليون جنيه

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لأعمال بدء إنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية والجاري إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال التنفيذ، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة.

وبحسب «الجيزاوي»، فإن مركز الإبداع الرقمي الجاري إنشاؤه بالجامعة يأتي في إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، وفي إطار المبادرة الرئاسية الخاصة بمجتمعات التدريب والإبداع التكنولوجي، واستراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمي، وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من التنافسية وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، مؤكدا ان المركز سوف يقدم خدماته لطلاب جامعة بنها والخريجين ومجتمع القليوبية

إنشاء مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية بجامعة بنها على 3 آلاف متر

من جانبه، أكد الدكتور محمد سعيد، أن مشروع مركز تدريب وابدع مصر الرقمية يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي و3 أدوار بتمويل 100 مليون جنيه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتـ وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ووزارة الاتصالات لإنشاء المركز

وكانت جامعة بنها وقعت بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، لإنشاء مركز تدريب وابداع مصر الرقمية تنفيذا للمبادرة الرئاسية لإنشاء مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية داخل الجامعات المصرية في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي، وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة، بما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل.

وتتمثل محاور العمل الأساسية الخاصة بإنشاء المركز في استشارات المسارات المهنية، وبرامج تدريبية تقنية وتطبيقية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب سفراء التكنولوجيا من هيئة التدريس بالجامعات، وإتاحة الخدمات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ودعم أعمال العمل الحر، إضافة إلى دعم مهارات الإبداع وريادة الأعمال، وإتاحة بيئة تكنولوجية تطبيقية داعمة لتوجهات التكنولوجية الحديثة.