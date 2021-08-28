حبس 2 من تجار الكيف في القليوبية

أمرت نيابة الخانكة برئاسة المستشار أحمد البوشي، وإشراف المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، بحبس 2 من كبار تجار المخدرات بمركز الخانكة في محافظة القليوبية.

وصدر قرار حبس المتهمين بعدما تمكنت حملة أمنية من ضبطهما، قبل ترويج كميات من الهيروين والحشيشن، على عملائهما وضُبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة وكميات كبيرة المخدرات.

تعود الواقعة، عندما ردت معلومات إلى اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، تفيد بقيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي

سقوط المتهمين في قبضة الشرطة

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما أثناء استقلالهما سيارة بدون لوحات معدنية وبحوزتهما بندقية خرطوش، وعددًا من الطلقات وكميات لمخدر الهيدرو والهيروين والحشيش، ومبلغًا ماليًا، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة؛ للاتصال بعملائهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، ومن ثم أصدرت قرارها السابق.

ضبط 115 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

من ناحية أخرى، تمكنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات، من ضبط كميات من المواد الغذائية داخل 4 مصانع بدون ترخيص، لتعبئة المواد الغذائية والمطهرات، تم إقامتها بالمخالفة للقانون.

وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، تفيد بقيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية بنطاق مديرية أمن القليوبية

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم القيام بحملة لاستهدافهم، أسفرت عن ضبط مركز ملحق به مخزن و4 مصانع عشوائية وبدون ترخيص.

وتمكنت الحمل من ضبط 115 طن مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية معدة للتداول، و12.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و38 طن مواد خام لمخلفات معدنية وبلاستيكية مجهولة المصدر.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.