استخراج بطاقة تموين منفصلة عن الأب.. اعرف الخطوات من «مصر الرقمية»

توفر بوابة مصر الرقمية، خدمة استخراج بطاقة التموين منفصلة عن الأب، للمواطنين الراغبين في عمل فصل اجتماعي للبطاقات التموينية، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة.

خدمة استخراج بطاقة التموين منفصلة عن الأب مع تحديد سبب الفصل

وتتيح بوابة مصر الرقمية خدمة استخراج بطاقة التموين منفصلة عن الأب، بشرط أن يكون طالب الخدمة مقيدا على منظومة الدعم التمويني، وله حصة تموينية شهرية على بطاقة الأب أو الأسرة، حتى يتم إصدار بطاقة تموين منفضلة عن بطاقة الأسرة، مع تحديد سبب الفصل.

استخراج بطاقة جديدة من مصر الرقمية

وحددت بوابة مصر الرقمية عدة خطوات حول «فصل نفسك من بطاقتك التموينية الحالية واستخراج بطاقة جديدة لك»، والذي يؤدي إلى استخراج بطاقة التموين منفصلة عن الأب.

خطوات استخراج بطاقة التموين منفصلة عن الأب

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- الضغط على أيقونة فصل اجتماعي.

4- الضغط على ابدأ الخدمة.

5- الضغط على أيقونة الدخول إلى حسابي أو سجل حساب جديد.

6- عرض بيانات البطاقة التموينية وهي رقم البطاقة وأفراد الأسرة ورقم البدال.

7- الإطلاع على الشروط الخاصة بأن يكون المواطن عضوا في البطاقة وليس رب الأسرة، وألا تنطبق على مقدم الطلب شروط الاستبعاد.

8 - الضغط على موافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على بند التالي.

9- اختيار المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين.

10- تحديد سبب الفصل من البطاقة التموينية من قائمة سبب الفصل، ثم الضغط على بند التالي.

11- الدخول على البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام البطاقة التموينية عليه، «المحافظة، رقم المبنى، الدور، ورقم الشقة»، وبعد ذلك كتابة العنوان تفصيليا باللغة العربية، ثم اضغط التالي.

12- عرض كافة البيانات التي تم إدخالها لمراجعتها، مع وجود خاصية التعديل، ثم الضغط على التالي.

13- مراجعة تفاصيل المبلغ المطلوب سداده حال اختيار خدمة السداد بالبطاقة الائتمانية، ثم الضغط على سدد الآن.

14- تظهر رسالة بأنه تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة «تتبع الطلب».