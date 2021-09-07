بوابة مصر الرقمية.. إنشاء حساب شرط الحصول على 11 خدمة حكومية

يشهد محرك البحث العالمي جوجل، تزايد بحث المواطنين على بوابة مصر الرقمية، والتي تشترط إنشاء حساب للاستفادة من 11 خدمة حكومية إلكترونية للمواطنين دون الحاجة إلى الذهاب للمكاتب الحكومية أو المديريات والتزاحم في الطوابير، وذلك ضمن ما تعيشه مصر من حالة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية شرط الاستفادة من خدماتها

وتشترط بوابة مصر الرقمية، إنشاء حساب على الموقع الرسمي لها، من أجل الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة عليها والتي تختلف من خدمات أحوال مدنية وتموين ورخص وسجل تجاري وعدة خدمات أخرى.

مصر الرقمية: البيانات الشخصية مؤمنة

ويتطلب إنشاء حساب عبر بوابة مصر الرقمية، إدخال المواطن لمجموعة من البيانات الشخصية للرقم القومي، وأكّدت بوابة مصر الرقمية في هذا الصدد أنَّه جميع البيانات الشخصية التي يتمّ إدخالها على الموقع مؤمنة تماما وأنه لا يستطيع أحد الاطلاع عليها.

خطوات إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية

1. الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

2. الضغط على أيقونة إنشاء حساب من هنا.

3. إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يتم كتابة فيها رقم الهاتف المحمول.

8. يتمّ إرسال رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي.

ويعقب إتمام هذه الخطوات إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح.

وتتضمن بوابة مصر الرقمية 11 خدمة متنوعة في مجالات مختلفة، وتشترط بوابة مصر الرقمية على للمواطنين إنشاء حساب أولا لإتمام الخدمات في سهولة بديلا عن الذهاب للمكاتب الحكومية والوقوف في الطوابير لانتظار تقديم خدماتهم.

** خدمات بوابة مصر الرقمية بعد إنشاء حساب عليها

1 - الأحوال المدنية.

2 – التموين.

3 – التوثيق.

4 – مركباتي.

5 - الشهر العقاري.

6 – رخصي.

7 - السجل التجاري.

8 – المحاكم.

9 - الضرائب العقارية.

10 - خدمات القضايا.

11 - التأمين الاجتماعي.