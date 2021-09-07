«أبو الغيط» يبحث تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خليدة بوزار مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء في مقر جامعة الدول العربية.

وقدم الأمين العام التهنئة لها بمناسبة توليها هذا المنصب المهم، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في أداء مهمتها.

اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجامعة والأمم المتحدة

أفاد مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام أشاد في بداية اللقاء بالتعاون المثمر والدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للجامعة العربية، وبدورها.

وأكدت بوزار أهمية المنطقة العربية في عمل البرنامج، حيث قامت منذ توليها هذا المنصب بزيارة 4 دول عربية هي «سوريا ولبنان والأردن ومصر»، للوقوف على احتياجات هذه الدول وتعزيز التعاون معها في مجالات عمل البرنامج وهي «التغير المناخي، بطالة الشباب، المياه، تمكين المرأة، المساواة بين الجنسين، البيئة، الطاقة ... وغيرها».

التداعيات الاقتصادية لكورونا على أجندة اللقاء

أشار المصدر إلى أن اللقاء تطرق إلى التعاون القائم بين الجامعة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان، إذ تم عقد 5 موائد مستديرة حتى الآن لمناقشة موضوعات ذات اهتمام مشترك، وأهمها التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وكيفية تجاوز هذه الأزمة، فضلًا عن الدعم الذي قدمته حكومة اليابان لتطوير البنية التحتية لشبكة نظم المعلومات بالجامعة.

وشهد اللقاء عرض للتعاون القائم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم البرنامج لعدد من المكاتب التنفيذية للمجالس الوزارية المتخصصة كالإسكان والمياه، واقتراح إقامة تعاون بين الجانبين في إعداد تقرير التنمية البشرية في العالم العربي، لما تملكه الجامعة العربية من معلومات موثقة وذات مصداقية يمكن استخدامها في إعداد التقرير.

وأضاف المصدر أن بوزار، تحدثت عن تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، ووجه الأمين العام بتشكيل لجنة من القطاعات المعنية داخل الأمانة العامة لصياغة ورقة تضمن أولويات الدول العربية في المرحلة القادمة لكي يتسنى للبرنامج دراستها والنظر في تنفيذها.