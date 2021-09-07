إياد نصار يتعاقد على فيلم جديد وينتظر عرض «الكاهن»

تعاقد الفنان اياد نصار مع شركة «الفارس للسينما» لصاحبها وائل عامر على بطولة فيلم جديد من تأليف مصطفى البربري وإخراج روجينا بسالي.

ولم تستقر المخرج على باقي أبطال الفيلم أو حتى اسمه النهائي.

والفيلم هو الثاني لشركة «الفارس للسينما» في تجربتها الإنتاجية بعد فيلم «استدعاء ولي عمرو» من بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، محمد لطفي، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.

تحضيرات الفيلم

وأعلنت الشركة المنتجة توفير كل جهودها للخروج بفيلم متميز، إذ تسابق الوقت للانتهاء من التعاقد مع باقي الأسماء المرشحة من النجوم لمشاركة نصار في بطولة العمل.

الشركة وعدت جمهورها بالعديد من المفاجآت المشاركة في العمل، فور الاستقرار والتعاقد مع النجوم، فيما لازالت تبحث مشاركة عدد من النجوم كضيوف الشرف.

وفور الانتهاء من تشكيل فريق العمل، ستعاين المخرجة روجينا بسالي أماكن التصوير، على أن تبدأ تصوير مشاهد الفيلم خلال الفترة المقبلة.

أفلام إياد نصار الجديدة

ينتظر النجم أياد نصار حاليًا، عرض فيلمه «الكاهن» الذي يشاركه فيه البطولة النجوم جمال سليمان، درة، فتحي عبدالوهاب، محمود حميدة، حسين فهمي، من إخراج عثمان أبو لبن.

وبدأ نصار تصوير فيلم «الباب الأخضر» مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، كما يشارك حاليًا في العرض المسرحي «يا ما في الجراب يا حاوي»، مع الفنانين يحيى الفخراني، محمد الشرنوبي، وكارمن سليمان.

تعرف على أعمال روجينا بسالي

روجينا بسالي هي مخرجة مصرية، قدمت عدة أفلام، منها فيلمًا عن الراحلة سناء جميل، والذي قوبل بصدى نقدي كبير، وعُرض 4 سنوات كاملة بشكل متواصل.

وحصدت بسالي عن الفيلم جوائز فنية داخل وخارج مصر.

ويعود للمخرج بسالي الفضل في عودة النجمة صفية العمري للسينما مرة أخرى بعد سنوات من الغياب، عبر فيلم «كان لك معايا» والذي شاركها البطولة فيه النجم محمود قابيل.