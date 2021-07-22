ما أسباب الشعور بالنعاس عقب تناول الأكل؟.. أخصائي يجيب

مع أيام عيد الأضحى وتبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء في الإجازات، وإقامة الولائم والعزومات، وتناول الأطباق المختلفة والمعتمدة على اللحوم سواء كانت الضاني أو غيرها، يتساءل البعض عن أسباب الشعور بالنعاس والخمول وعدم القدرة على التركيز عقب تناول الأطعمة، وإذا ما كان للأمر دلالة معينة وكيفية التخلص منه، لذلك توجهت «الوطن» بهذه الأسئلة إلى الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية.

أسباب الشعور بالنوم بعد تناول الطعام

يقول الدكتور هاني جبران لـ«الوطن»، إنه بعد تناول الطعام هناك جزء كبير جدا من الدم يتوجه إلى الجهاز الهضمي بدلا من الدماغ، فيشعر الشخص بالنعاس خاصة لو كان مصابا بالأنيميا، أو في حالة عدم بذل أي مجهود وحركة للعضلات، كما أن هناك عدة أسباب تؤدي بالشخص إلى حالة من الشعور بالنعاس والخمول بعد تناول الطعام، ومن أبرزها:

نوعية الطعام

ويتسبب عدم توازن الطعام في شعور الفرد بالنعاس والتعب، وخاصة لو تم التركيز على البروتينات والنشويات، وأبرزها اللحوم التي يتم تناول كميات كبيرة منها خلال أيام عيد الأضحى، لأنها أطعمة غنية بمادة التريبتوفان، وهذه المادة تسبب النعاس.

كميات الطعام

كما تلعب زيادة كميات الطعام دورا في الإحساس بالخمول أيضا، ونصح «جبران» بعدم تناول الطعام أمام التليفزيون، موضحا أن احتياج الإنسان نحو 100 جرام فقط من اللحم يوميا.

علاج الشعور بالنوم بعد تناول الأكل

وعن كيفية التخلص من الشعور بالنعاس بعد الأكل، خاصة للأشخاص الذين يعملون على أجهزة دقيقة أو يتضمن عملهم قيادة السيارات، نصح الدكتور هاني جبران بالآتي:

- تناول طعام متوزان يحتوي على كميات متنوعة من الخضراوات.

- الإكثار من شرب المياه، مع شرب المياه قبل تناول أي وجبة، إذ إنها تسهم في تخليص الجسم من السموم وفي التمثيل الغذائي.

- بذل نشاط بدني وممارسة الرياضة لأن الحركة تسهم في تحريك عضلات الجسم وتوزيع الدم ووصوله إلى الدماغ، وتحفيز نشاط الإنسان، وبالتالي التخلص من حالة الخمول.