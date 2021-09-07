تجديد حبس المتهم بقتل صديقه أثناء التنقيب عن الآثار في العياط

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل صديقه في العياط، أثناء التنقيب عن الآثار، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، واستمعت النيابة إلى اعترافات المتهم صباح اليوم.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بجريمته، قائلا: «قلت اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيا، عشان شفت الغدر في عينيه»، راويا تفاصيل قتل صديقه داخل حفرة للتنقيب عن الآثار في العياط أمام جهات التحقيق، التي استدعته لجلسة تحقيق جديدة صباح اليوم وواجهته بأدلة الاتهام الممثلة في تحريات المباحث، التي أكدت حدوث الجريمة وقت التنقيب عن الآثار داخل حفرة عمقها 5 أمتار، وأن المتهم كان معتقدًا أن المجني عليه يخطط لاستخراج الكنز بمفرده بعد انصراف صاحبه الذي استشعر الخطر من ناحيته فكان يحضر بندقية خرطوش وقت أعمال الحفر.

«صاحبي طماع»

وأكد المتهم بقتل صديقه أن المجني عليه كان يحمل بندقيته الخرطوش بقصد إرهاب صاحبه وقت التنقيب عن الآثار بالعياط، الذي طلب منه عدم العودة بمفرده إلى الحفر، لكن المجني عليه برر عودته في آخر الليل بمفرده من أجل «تحضير الجن» لمساعدته في استخراج الكنز، لكن المتهم أحضر فرد خرطوش، وكان يراقب صاحبه وعندما شاهده هدده بالقتل في حالة عدم الانصراف، وعندما حاول المجني عليه الإمساك ببندقيته الخرطوش التي كان يضعها بجانبه وقت أن كان يجلس أمام قطعة من الفخار يشعل فيها البخور، عاجله المتهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان في يديه فأرداه قتيلا.

تجديد حبس المتهم

وقضى المتهم 3 ساعات أمام جهات التحقيق، خلال جلسة استجوابه، ونسبت إليه النيابة تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح ناري «خرطوش» دون ترخيص، وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم في اعترافاته: «صاحبي كان ناوي يقتلني عشان كان بيمشي بالبندقية الخرطوش، وكانت معاه واحنا بنحفر عشان نطلع آثار، ولما قلت له بلاش تجيب السلاح معاك، قالي عشان أي واحد هيلعب معايا هقتله»، وشرح المتهم أمام جهات التحقيق تفاصيل تنفيذ الجريمة وأنه أطلق عيارًا ناريًا من فرد خرطوش أحضره حتى يكون مستعدًا لمواجهة غدر صاحبه، وادعى المتهم أنه كان في حالة دفاع عن النفس بعد أن فوجئ بصاحبه يحاول الإمساك ببندقيته الآلية لقتله.