بحوزته «5 قطع».. ضبط عامل بتهمة التنقيب عن الآثار تحت منزله في سوهاج

أفادت وزارة الداخلية، بأنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة جرائم البحث والتنقيب غير المشروع عن الآثار وضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وقطاع شرطة السياحة والآثار بحفر عامل مقيم بمحافظة سوهاج «له معلومات جنائية»، خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

ضبط 5 قطع يُشتبه فـى أثريتها

وأضافت الداخلية: أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وتبين وجود حفر مربع الشكل ينتهى بسرداب وبداخله «2 سلم»، وضبط الأدوات المستخدمة فـى الحفر، كما تم ضبط 5 قطع يُشتبه فـى أثريتها.

وبمواجهة المتهم، اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة وأن القطع المضبوطة نتاج الحفر، بينما أفاد مفتشى آثار المنطقة بأن المضبوطات ترجع للعصر الرومانى اليونانى ويشتبه فـى أثريتها.

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب بالقاهرة

وأثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت القوة فى سيارتان حال توقفهما بجانب الطريق وبفحص مستقليهما تم ضبط «طرف أول» 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية وبحوزة أحدهم 28 تمثال «خشبى، معدنى» مختلفة الأطوال والأحجام و«طرف ثان» 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الطرف الأول بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام صاحب ورشة جلود – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، ايهام المجنى عليهم بحيازته تماثيل أثرية ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع، وأنهم كانوا فى سبيلهم لعرض المضبوطات على الطرف الثانى.

وبارشاد الطرف الأول تم ضبط باقى المتهمين «الطرف الأخير»، والذى أقر باقتصار دوره على استدراج المواطنين وايهامهم بحيازة الطرف الأول لتماثيل أثرية ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع، وبمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.