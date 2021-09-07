رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية نتيجة الدور الثاني لعام 2021، التي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعدها، على أن تكون غدا الأربعاء، الموافق 8 سبتمبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورقيا في لجان بالمدارس، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. ويستعد هؤلاء الطلاب للاستعلام عن النتيجة عبر موقع بوابة التعليم الفني للإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، كالتالي:

موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021

- يقوم الطالب الراغب في الحصول على نتيجة الدور الثاني في الدبلومات الفنية بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالدبلومات الفنية من هنا.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك يقوم بالضغط على «عرض النتيجة».

- تظهر أمام الطالب صفحة يقوم بها بإدخال بعض البيانات الخاصة به، مثل الإدارة التعليمية والمدرسة.

- ثم بعد ذلك تظهر أمام الطالب النتيجة الخاصة به.

التعليم: أعمال تصحيح الامتحانات تمت بدقة عالية

وكان قد أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن» أن عملية تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني كانت تتم بدقة عالية، كما يعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية بعد الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات داخل الكنترولات الخاصة بامتحانات الدور الثاني من الدبلومات الفنية.

وأشار مجاهد إلى أن نتيجة طلاب الدور الثاني من الدبلومات الفنية ستكون متاحة في المدارس الخاصة بالطلاب، بعد أن يتم إعلانها عبر الموقع الرسمي الخاص بالدبلومات الفنية، والتابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.