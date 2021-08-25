 موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021.. الإعلان خلال أيام

يتساءل العديد من أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية عن موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، بعد انتهائها أمس الثلاثاء؛ إذ بلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني لجميع التخصصات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» بنظاميها الخمس والثلاث سنوات، 212 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021.. استمرار أعمال التصحيح

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أعمال التصحيح تسير على أكمل وجه بنزاهة ودقة شديدة، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني في جميع الكونترولات، وانتهاء عمليات رصد الدراجات والمراجعة النهائية، سيجري اعتماد النتيجة وإعلانها خلال أيام.

وأوضح المصدر، أنه سيحدد موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، خلال أيام، وستعلن برقم الجلوس علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها مباشرة من الوزير الدكتور طارق شوقي، وأيضا بجميع المدارس الفنية في اليوم التالي من اعتمادها وإعلانها.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021.. الامتحانات سارت بدون عوائق

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021، سارت بصورة ميسرة للطلاب والمراقبين، دون حدوث أي عوائق أو مشكلات، ووفرت السبل كافة التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مشيرا إلى أنه ستعلن نتيجة الدبلومات الفنيه الدور الثاني 2021 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها.

وأكد نائب وزيرالتعليم، أنه اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة بامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني؛ لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين، من تسليم كمامة طبية يوميا، وكيس جيل مطهر، لاستخدامه في أثناء الامتحانات.

وشدد «مجاهد» على أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم تابعت منذ اليوم الأول سير الامتحانات ووصول أوراق الأسئلة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان.