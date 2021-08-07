انتهاء التقديم لتظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 خلال الأسبوع الجاري

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استمرار تلقي تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021، موضحة أنه جرى التنبيه على جميع مديريات التربية والتعليم، في جميع المحافظات بضرورة متابعة عمل التظلمات، مشددة على الطلاب، بضرورة استيفاء الشروط المطلوبة لتقديم التظلم.

تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وأضافت الوزارة أن التقديم لتظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ينتهي 12أغسطس الجاري، موضحة أنه يجري ورقيا، وفق مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة، مشددة على ضرورة دفع رسوم 100 جنيه على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، للمادة التي يرغب الطالب في التظلم عليها.

خطوات تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021

أعلنت وزارة والتعليم عن خطوات تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في النقاط الآتية:

- دفع رسوم 100 جنيه للمادة بالرقم القومي وكود الطالب.

- يتقدم الطالب بطلب للاطلاع على صورة من كراسة الإجابة.

- إبلاغ الطالب بموعد الإطلاع على صورة كراسة الإجابة.

- يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلمات حال حصوله على درجات.

تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 تُفحص يدوياً

وأضافت الوزارة، أن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021 تسير بصورة منتظمة، مؤكدة أنه سيجري فحص الأوراق يدويا من قبل لجنة متخصصة، لافتة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية عقدت ورقيا، وفق قواعد الورقة الامتحانية التي أعلنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات الفنية وأسماء الطلاب الأوائل، لافتا إلى أنّه جرى تعديل القرار الوزاري رقم 293، الصادر بتاريخ 9/7/2014، بشأن ضوابط عملية الاطلاع على كراسة الإجابة عند تقديم التظلمات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّه جرى إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لطلاب الصم وضعاف السمع، بنسبة نجاح لنظام الثلاث سنوات 68.04%، و84.47% لنظام الخمس سنوات، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب طوال فترة عقد الامتحانات.

من جانبه قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية تسير بصورة منتظمة، موضحاً أنه تم التأكيد على جميع المديريات بضرورة الالتزام بقواعد تقديم التظلمات وتم التنبيه على المتخصصين في فحص صور كراسات الأسئلة بضرورة تبنى الدقة في عملية الفحص.