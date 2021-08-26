إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 «الدور الثاني» 8 سبتمبر المقبل

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني لجميع التخصصات «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» بنظاميها الخمس والثلاث سنوات، يوم 8 سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بدقة داخل الكنترولات علي مستوي الجمهورية وسيتم بدء رصد الدرجات بعد الانتهاء من التصحيح، علي أن تكون جاهزه لاعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلانها.

وأوضح «مجاهد» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني لجميع التخصصات «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي» لنظامي الخمس والثلاث سنوات، برقم الجلوس علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها مباشرة، وإعلانها اليوم التالي في جميع المدارس الفنية علي مستوي الجمهورية.

«مجاهد»: امتحانات الدور الثاني مرت بدون عوائق أو مشكلات

وأكد أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية الدور الثاني سارت بدون أي عوائق أو مشكلات، وأن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تابعت الامتحانات من اليوم الأول، ووصول ورق الأسئلة ولم تتلق أي شكاوي من اللجان الامتحانية.

لم نرصد حالات إصابة بكورونا بين الطلاب

وأردف مجاهد، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بامتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني، لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين، من تسليم كمامة طبية يوميا، وكيس جيل مطهر، لاستخدامه في أثناء الامتحانات كما يتم اتباع نفس الأمر في مراكز التصحيح والرصد وتجميع الدرجات.

وتابع: أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب، لافتاً إلى أن الامتحانات عدقت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، بالتنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022 بالتنسيق مع المديريات.