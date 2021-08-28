 نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2021 برقم الجلوس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة فى 8 سبتمبر المقبل، وأنه يجرى حالياً تصحيح الامتحانات التي عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس: 8 سبتمبر المقبل

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس في جميع التخصصات «فندقي، تجاري، زراعي، صناعي»، وفق النظامين الخمس سنوات والثلاث سنوات 8 سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، لافتاً إلى أن وزارة التربية والتعليم حرصت على التنسيق الكامل مع جميع المديريات في مختلف المحافظات لضمان سير أعمال الامتحانات دون أي معوقات.

امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 عقدت ورقياً

وأضاف «مجاهد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني عقدت ورقياً على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه تم توزيع مطهرات وكمامات مجاناً على جميع الطلاب في اللجان الامتحانية ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس على موقع وزارة التعليم

وتابع: أن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس ستعلن على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وأن أعمال تصحيح الامتحانات تتم بدقة داخل الكنترولات على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم حريصة على متابعة أعمال التصحيح.

وأوضح مجاهد، أنه سيتم رصد الدرجات التي حصل عليها طلاب الدبلومات الفنية في امتحانات الدور الثاني بعد الانتهاء من التصحيح، تميهداً لاعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف نائب وزير التعليم الفني، أن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس سيتم إعلانها في المدارس عقب إعلانها رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة.