مجدي صبحي يوجه الشكر لوزيرة الثقافة: تهتم بالمسرح وتحضر عروضه

حرص الفنان مجدي صبحي على توجيه شكر خاص لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بسبب اهتمامها الكبير بالمسرح، وذلك من خلال منشور عبر صفحته على «فيس بوك».

مجدي صبحي يشكر وزيرة الثقافة

وقال مجدي صبحي في منشوره: «في حدث فريد أن وزيرة ثقافة مصر تهتم بالمسرح المصري وتحضر عروضه وتهتم بما يقدم وتشجع قيادات القطاعات والممثلين وكل القائمين عليه، تحياتي لكي سيدتي د .إيناس عبد الدايم».

يذكر أن وزيرة الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم حرصت في الفترة الأخيرة على الاهتمام بالمسرح بشكل كبير، وكانت تتواجد في افتتاح عدد من المسرحيات، ومن بينها مسرحية أبو العربي للفنان هاني رمزي.

«أبو العربي» و«أحدب نوتردام»

يشارك في بطولة مسرحية أبو العربي عدد كبير من الفنانين، منهم داليا البحيري وأحمد فتحي ومحمد جمعة وحجاج عبد العظيم وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين.

كما تحضر وزيرة الثقافة بروفات المسرحيات قبل عرضها، وكان من بينها مسرحية أحدب نوتردام، وهي من بطولة محمد الشرشابي وياسر عزت وسمر علام وهاني عبد المعتمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وإخراج ناصر عبد المنعم.

مجدي صبحي يتعرض لوعكة صحية

يذكر أن الفنان مجدي صبحي كان قد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما تسبب في نقله إلى المستشفى التي مكث فيها عدة أيام متتالية لحين استقرار نسبة السكر، وخرج منها مؤخرا بعد تماثله للشفاء.