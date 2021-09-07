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الجامعات الخاصة: تخفيض الحد الأدنى لـ7 كليات ومد التقديم للسبت المقبل

كتب:

أحمد أبوضيف
06:36 م | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
طلاب أثناء أداء أحد الامتحانات بالجامعات - أرشيفية

طلاب أثناء أداء أحد الامتحانات بالجامعات - أرشيفية

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه تقرر مد التقدم للجامعات الخاصة عبر التنسيق الموحد حتى يوم السبت المقبل بدلا من أن يغلق الخميس.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تقرر تخفيض الحد الأدنى للتقدم لكليات الطب البشري ليصل لـ85%، وطب الأسنان 82%، والصيدلة 80%، والهندسة 70%، والحاسبات والمعلومات 65%، وفنون تطبيقة 63%، والعلوم الصحية 62%، وبالنسبة للكليات الأدبية كما هي دون تغيير.

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