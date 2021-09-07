مصادر: مقترح بإعادة النظر في الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الخاصة

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وجود بعض المطالبات والمقترحات التي تقدم بها بعض من رؤساء الجامعات الخاصة بشأن إعادة النظر في الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2021 الخاص بتنسيق التقدم للالتحاق، في ظل تدنى الحدود الدنيا لكليات الجامعات الحكومية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 أمس، وانخفاض الحد الأدنى للالتحاق بعدد من كليات القطاع الطبي والأدبي، موضحة أنه من المتوقع أن يتم النظر في المقترحات واتخاذ خطوة تجاه الخفض خلال الساعات المقبلة.

الجامعات الخاصة: مقترح بمد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى الموحد

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحدود الدنيا المعلنة لعدد من القطاعات بالجامعات الخاصة لاتناسب عمليات الالتحاق، قائلة: «على سبيل المثال الحد الأدنى لكليات الهندسة بالجامعات الخاصة مقارب جدا من الحد الأدنى الجامعات الحكومية، وكذلك كليات التجارة مقارب لكليات إدارة الأعمال وكليات التمريض وهكذا»، وأكدت المصادر أن نسب إقبال الطلاب للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد لم يصل إلى المستهدف من تنسيق الرغبات للطلاب.

مصادر: تنسيق الجامعات الحكومية سيؤدي لإعادة النظر في الحدود الدنيا للجامعات الخاصة

وأضافت المصادر، أن من ضمن المقترحات مد باب التسجيل للرغبات في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة مدة إضافية بعد يوم الخميس المقبل وذلك لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب الذين يرغبون في الدراسة بالجامعات الخاصة واستكمال أوراقهم ومتطلبات التقدم، بجانب عدد من الوسائل المرنة واليسيرة عبر الموقع الإلكتروني تسهل عملية التسجيل للرغبات.

وتابعت المصادر، أن الجامعات الخاصة تنتظر قرارات وزارة التعليم العالي خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2021-2022، موضحة أن هناك مقترحات أرسلت بالفعل من قبل عدد من رؤساء الجامعات لوزارة التعليم العالي.