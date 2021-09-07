أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية التربية «تعليم ابتدائي» في جميع الجامعات، لافته إلى أنه كشف عن الأماكن الشاغرة في كليات المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، مؤكدة أن تنسيق المرحلة الثالثة يبدأ بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب.

تعرف على تنسيق كلية التربية «تعليم ابتدائي» في جميع الجامعات

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة طنطا 291 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة المنيا 289 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة المنوفية 288 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة دمنهور 280 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة مدينة السادات 280 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة كفر الشيخ 278 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة أسيوط 271 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة بنها 269 درجة.

- كلية التربية جامعة (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 266 درجة.

- كلية التربية جامعة (تعليم ابتدائي) بور سعيد 263 درجة.

- كلية التربية جامعة (تعليم ابتدائي) الفيوم 261 درجة.

- كلية التربية جامعة (تعليم ابتدائي) عين شمس 260 درجة.

تنسيق كلية التربية «تعليم ابتدائي» 2021 لطلاب الشعبة الأدبية

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة الزقازيق 307 درجات.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة المنصورة 299 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة طنطا 295 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة بور سعيد 294 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة عين شمس 293 درجة.

- كلية التربية جامعة (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة المنيا 289 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة كفر الشيخ 286 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة بنها 284 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة حلوان 284 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) بنات جامعة عين شمس 283 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة المنوفية 283 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة دمنهور 279 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة مدينة السادات 277 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة أسيوط 270 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 267 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة الفيوم 266 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) بجامعة بني سويف 259.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة جنوب الوادي 258 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة دمياط 258 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة السويس 257 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة سوهاج 256 درجة.

- كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة جنوب الوادي بالغردقة 247.5 درجة.