تعرف على تنسيق كلية التربية 2021 في جميع الجامعات المصرية

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، عن تنسيق كلية التربية 2021 في جميع الجامعات المصرية، مؤكّداً أنَّه تمّ إعلان الحدود الدنيا لجميع كليات تنسيق المرحلة الثانية، لافتاً إلى أنَّ هناك أماكن شاغرة في الكليات النظرية في تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الشعبة العلمية.

تعرف على تنسيق كلية التربية 2021

-كلية تربية رياضية بنين جامعة دمياط 293 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة طنطا 291 درجة.

-كلية التربية جامعة سوهاج 290 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة المنيا 289 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة المنوفية 288 درجة. درجة.

-كلية التربية جامعة أسيوط 286 درجة.

-كلية التربية جامعة الفيوم 285 درجة.

-كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنوفية 282 درجة.

-كلية التربية جامعة العريش 282 درجة.

-كلية التربية جامعة بني سويف 281 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة دمنهور 280 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة مدينة السادات 280 درجة.

-كلية تربية طفولة مبكرة جامعة أسيوط 279 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة كفر الشيخ 278 درجة.

--كلية التربية جامعة جنوب الوادي بالغردقة 278 درجة.

-كلية التربية جامعة حلوان 276 درجة.

-كلية تربية طفولة جامعة طنطا 276 درجة.

-كلية تربية نوعية جامعة الزقازيق 274 درجة.

-كلية التربية جامعة الزقازيق شعبة علمي رياضة 273 درجة.

-كلية تربية طفولة جامعة كفر الشيخ 272 درجة.

-كلية التربية جامعة طنطا شعبة علمي رياضة 271 درجة.

-كلية تربية نوعية جامعة طنطا 271 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة أسيوط 271 درجة.

-كلية تربية طفولة مبكرة جامعة مدينة السادات 270 درجة.

-كلية تربية بنات جامعة عين شمس 269.5 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة بنها 269 درجة.

-كلية التربية جامعة السويس 268 درجة.

-كلية التربية جامعة طفولة مبكرة دمنهور 268 درجة.

-كلية تربية نوعية جامعة المنيا 267 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة المنيا 266 درجة.

-كلية التربية جامعة (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 266 درجة.

-كلية التربية جامعة الإسكندرية شعبة علمي رياضة 265 درجة.

-كلية تربية نوعية جامعة المنصورة 265 درجة.

-كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الإسكندرية 265 درجة.

-كلية التربية جامعة المنوفية بشبين الكوم شعبة علمي رياضة 264 درجة.

-كلية التربية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 263 درجة.

-كلية التربية جامعة (تعليم ابتدائي) بورسعيد 263 درجة.

-كلية التربية جامعة عين شمس شعبة علمي رياضة 262 درجة.

-كلية التربية جامعة بورسعيد شعبة علمي رياضة 262 درجة.

-كلية التربية جامعة نوعية كفر الشيخ 261 درجة.

-كلية التربية جامعة (تعليم ابتدائي) الفيوم 261 درجة.

-كلية التربية جامعة (تعليم ابتدائي) عين شمس 260 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة الإسكندرية 260 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة الفيوم 260 درجة.

-كلية تربية طفولة مبكرة جامعة القاهرة 258 درجة.

-كلية التربية جامعة حلوان شعبة علمي رياضة 258 درجة.

-كلية التربية جامعة الفيوم شعبة علمي رياضة 257 درجة.

-كلية تربية طفولة مبكرة جامعة بني سويف 257 درجة.

-كلية تربية طفولة مبكرة جامعة مطروح 255 درجة.

تنسيق كلية التربية 2021 لطلاب الشعبة الأدبية

-كلية التربية جامعة الإسكندرية 318 درجة.

-كلية التربية جامعة الزقازيق 317 درجة.

-كلية التربية جامعة عين شمس 316 درجة.

-كلية التربية جامعة بورسعيد 314 درجة.

-كلية التربية جامعة المنصورة 312 درجة.

-كلية التربية جامعة طنطا 311 درجة.

-كلية التربية جامعة بنها 310 درجات.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة الزقازيق 307 درجات.

-كلية التربية جامعة دمنهور 306 درجات.

-كلية التربية جامعة المنيا 305 درجات.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة الزقازيق 304 درجات.

-كلية التربية جامعة كفر الشيخ 303 درجات.

-كلية التربية جامعة المنوفية بشبين الكوم 303 درجات.

-كلية التربية جامعة حلوان 302 درجة.

تنسيق كلية التربية2021

-كلية التربية جامعة مطروح 300 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة المنصورة 299 درجة.

-كلية التربية جامعة سوهاج 299 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة بورسعيد 298 درجة.

-كلية التربية جامعة مدينة السادات 297 درجة.

-كلية التربية جامعة جنوب الوادي 296 درجة.

-كلية التربية بنات جامعة عين شمس 295 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة طنطا 295 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة بورسعيد 294 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة المنصورة 294 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة عين شمس 293 درجة.

-كلية التربية جامعة (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293 درجة.

-كلية التربية جامعة الفيوم 293 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة المنيا 289 درجة.

-كلية التربية جامعة أسيوط 289 درجة.

-كلية التربية (طفولة) جامعة طنطا 287 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة المنوفية 287 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة كفر الشيخ 286 درجة.

-كلية التربية جامعة بني سويف 286 درجة.

-كلية التربية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 285 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة الزقازيق 284 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة بنها 284 درجة.

-كلية التربية جامعة كلية التربية جامعة السويس 284 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة حلوان 284 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) بنات جامعة عين شمس 283 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة المنوفية 283 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة أسيوط 282 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة القاهرة 282 درجة.

-كلية التربية (طفولة) جامعة الإسكندرية 281 درجة.

-كلية التربية (طفولة) جامعة عين شمس 281 درجة.

-كلية التربية (طفولة) جامعة كفر الشيخ 280 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة الإسكندرية 280 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة طنطا 279 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة دمنهور 279 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة القاهرة 279 درجة.

-كلية تربية رياضية بنات جامعة بنها 278 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة الإسكندرية 278 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة دمنهور 277 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة مدينة السادات 277 درجة.

-كلية التربية (طفولة) رياض أطفال جامعة حلوان 277 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة الفيوم 276 درجة.

-كلية التربية جامعة جنوب الوادي بالغردقة 275 درجة.

-كلية التربية جامعة دمياط 275 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة مدينة السادات 275 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة المنيا 274 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة بني سويف 273 درجة.

-كلية التربية (طفولة) رياض أطفال جامعة دمياط 273 درجة.

-كلية التربية طفولة مبكرة جامعة مطروح 273 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة المنصورة 272 درجة.

تربية نوعية جامعة كفر الشيخ 271 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة عين شمس 270 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة بورسعيد 270 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة أسيوط 270 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 267 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة الفيوم 266 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة المنيا 266 درجة.

-كلية التربية (طفولة) جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 265 درجة.

-كلية التربية رياضية بنين جامعة المنصورة 265 درجة.

-كلية التربية (طفولة) جامعة دمنهور 264 درجة.

-كلية التربية جامعة الوادي الجديد 262 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة بنها 262 درجة.

-كلية التربية (طفولة) جامعة جنوب الوادي260 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) بجامعة بني سويف 259

-كلية التربية جامعة العريش 259 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة جنوب الوادي 258 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة دمياط 258 درجة.

-كلية التربية (طفولة) جامعة السويس 258 درجة.

-كلية التربية نوعية رياض أطفال بالنوبارية جامعة دمنهور 258 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة السويس 257 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة أسيوط 257 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة سوهاج 256 درجة.

-كلية التربية جامعة أسوان 255 درجة.

-كلية التربية (طفولة) جامعة سوهاج 254 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة جنوب الوادي 254 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة الفيوم 254 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة المنصورة بمنية النصر 254 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة المنصورة بميت غمر 254 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة مطروح 253 درجة.

-كلية التربية جامعة رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 250 درجة.

-كلية التربية جامعة رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 250 درجة.

-كلية التربية رياضية بنين جامعة الإسكندرية 249 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة المنوفية 249 درجة.

-كلية التربية (تعليم ابتدائي) جامعة جنوب الوادي بالغردقة 247.5 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة دمياط 247 درجة.

-كلية التربية (طفولة) جامعة الوادي الجديد 246 درجة.

-كلية التربية نوعية جامعة سوهاج 246 درجة.

-كلية التربية رياضية بنين جامعة كفر الشيخ 244 درجة.

-كلية التربية رياضية بنين جامعة بنها 242.5 درجة.

-كلية التربية رياضية بنين جامعة طنطا 242 درجة.

-كلية التربية فنية جامعة المنيا 238 درجة.