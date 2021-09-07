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تخفيض الحد الأدنى للتقديم بكليات الجامعات الأهلية الجديدة

كتب:

أحمد أبوضيف
06:43 م | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
طلاب أثناء أداء اختبارات القدرات

طلاب أثناء أداء اختبارات القدرات

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه تقرر تخفيض الحد الأدنى للتقدم بالجامعات الأهلية الجديدة وهي «الملك سلمان الدولية والعلمين والجلالة»، عن التنسيق المعلن منذ فترة قليلة، موضحة أن الطب البشري وصل إلى 82%، والهندسة 65%، وكليات الأسنان 79%، والصيدلة 78%، والحسابات والمعلومات 62%.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التخفيض وصل لنسبة 5% بمختلف القطاعات للكليات بالجامعات الأهلية.

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