مأساة عمر: 46 غرزة حرمته من دخول كلية يحلم بها.. والسبب: «أهلي وزمالك»

في منتصف شهر أغسطس الماضي، كان الشاب العشريني، عمر عاطف محمد، يسير في الحي الرابع بمدينة السادس من أكتوبر، وخلال جولة «عمر» على المحال التجارية لشراء بعض احتياجاته، فوجيء بـ3 شباب لا يعرفهم، تبين لاحقًا أن أكبرهم يدعى «سيف.م»، 24 سنة، وأخرج مطواة كان يُخفيها في ملابسه، وانهال بها على جسد المجني عليه، وسدد له سيلا من الطعنات في البطن والصدر والذراع الأيسر والوجه، بينما كان الشابان المرافقان للمتهم الرئيسي «سيف» يمنعان المجني عليه من الهروب، وكان الهجوم على الشاب لسبب غريب وهو الانتقام من المجني عليه الذي كان حاضرًا مشادة كلامية جمعت أصدقاءه بالمتهمين، بسبب مباراة الأهلي والزمالك.

طعنات غائرة في مختلف الجسد

وكادت الطعنات التي تلقاها «عمر»، الطالب في المعهد العالي للألسن في مدينة نصر، أن تودي بحياته، ونُقل إلى المستشفى فاقدًا الوعي، واحتاج إلى 46 غرزة موزعة على الطعنات، (14 غرزة في البطن و13 غرزة في الصدر و7 غرز في الذراع الأيسر و3 غرز في الوجه بالقرب من العين).

وقال المتهمان، اللذان ألقي القبض عليهما، وهما حدثين، إن صديقهما «سيف.م» 24 سنة، هارب، هو الذي اعتدى بالضرب على «عمر» بعد أن لاحظ أن عمر كان حاضرًا مشادة كلامية جمعت 4 من أصدقائه، في وقت سابق قبل حدوث المشاجرة بعدة أيام بسبب الأهلي والزمالك، وأن المتهم الرئيسي عندما شاهد «عمر» اعتدى عليه بالضرب وقاله له: «إنت كنت واقف مع أصحابك اللي شتموني يوم ماتش الأهلي والزمالك».

ضياع حلم المجني عليه في التقديم للمعهد العالي للقوات المسلحة

وتحدث والد المجني عليه لـ«الوطن»، قائلا إن نجله تعرض لجريمة شروع في قتل مكتملة الأركان على يد المتهم الهارب «سيف.م»، 24 سنة، الذي اعتدى على نجله بسيل من الطعنات كادت تودي بحياته، رغم أنه لم يرتكب أي جريمة ولم يكن بينه وبين المتهم أي خلافات سابقة، مطالبا الشرطة بسرعة القبض على المتهم وتقديمه للعدالة حتى ينال عقابه وفق القانون.

وأوضح والد المجني عليه، أن الإصابات التي تعرض لها نجله، حرمته من التقديم في المعهد العالي للقوات المسلحة، بسبب كثرة الإصابات التي تمكنت من جسده بشكل مرعب، ويحتاج إلى عمليات تجميل كثيرة حتى يعود جسده إلى طبيعته.

كانت أجهزة الأمن في الجيزة، ألقت القبض على اثنين من المتهمين، بعد أن تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من والد المجني عليه، يفيد بالشروع في قتل نجله «عمر عاطف» على يد 3 متهمين، فألقي القبض على حدثين، بينما منفذ الجريمة الرئيسي لا يزال هاربًا.