«المالية» عن المنتجات المستوردة: «الهاي كوبي مش هنشوفه في السوق تاني»

علقت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وتأكيده على أن مصر لن تقبل أي منتجات أو بضائع مستوردة خلال الفترة المقبلة إلا إن كانت تتوافق مع المعايير الأوروبية، قائلة: «إحنا مش هانقبل إن يخش البلد إلا الحاجات اللي هتنفع ناسها وتوافق كل المواصفات الأوروبية، وكل الهاي كوبي مش هنشوفه تاني».

مساعد وزير المالية: نعمل على منظومة متكاملة تحدد المعايير اللازمة لكل المنتجات قبل استيرادها

وأضافت «منى» خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أنهم يعملون على منظومة متكاملة توضح المعايير والمواصفات التي تحدد مدى جودة كل منتج، وهل تتماشى مع المواصفات التي تطلبها مصر قبل دخول هذه المنتجات وطرحها بالأسواق المحلية.

مساعد وزير المالية: المواصفات التي ستحددها مصر ستختلف من منتج لآخر

وأوضحت مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، أن المواصفات التي ستطلبها مصر قبل دخول المنتجات إلى سوقها المحلية، ستختلف من منتج لآخر، كاشفة أن الدولة ستحرص على أن تكون كل المنتجات التي تدخلها تطابق المعايير العالمية والأوروبية.

وتابعت: «كل منتجات التقليد والهاي كوبي خلاص مش هنشوفها في مصر تاني ولا في الأسواق بتاعتنا».

وأشارت إلى أن الدولة تعمل حاليا على تحديد المعايير التي ستعتمدها كمقياس لجودة كل منتج قبل دخوله إلى مصر، موضحة أن أي منتج لن تتوافق مواصفاته مع تلك المعاييرة المحددة لن يدخل البلاد، وستعرف الدولة المصدرة أن هذه المنتجات غير المطابقة للمعايير عالية الجودة لا تناسب السوق المصرية، ولن تدخل إلى مصر، مؤكدة أن هذه هي الفلسفة التي ستعمل بها الدولة خلال الفترة المقبلة.

وواصلت: «مش هايحصل زي ما كان بيحصل في الماضي، ونستنى المركب توصل بالبضاعة وبعدين نشوفها مطابقة ولا لاء، دلوقتي لو المنتج مش مطابق للمواصفات اللي هتعتمدها مصر مش هيخرج من بلده متجها للسوق المصرية».