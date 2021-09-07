السيسي: «بنعمل نظام عشان كل حاجة تمشي صح بالمعايير العالمية»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه كلما زادت سيطرة الدولة على الموانئ البرية والبحرية كلما قل مرور الشحنات التي تحوي مخاطر مثل المخدرات وغيرها، مضيفًا «هنسيطر على كل ده، كل ما هنسيطر على حركة المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، هنقدر نحقق الأمل اللي شايفينه بنسبة زي المعايير العالمية، والمستورد يخاطب الشركة، والشركة تخاطب الجمارك ونوافق عليها ونقدر نحدد أسعارها، ونسب كبيرة من البضائع يتمّ الكشف عليها بشكل عشوائي».

روحت في 2017 سنغافورة.. لقيت اللي مشغل الميناء كلها حوالي 8 أفراد

واستكمل رئيس الجمهورية: «روحت في عام 2017 سنغافورة، لقيت اللي مشغل الميناء كلها حوالي 8 أفراد، والأوناش بتشيل الحاجة، والعربيات بتحمل وتمشي، وإحنا رايحين لده في المستقبل».

بقرأ إن 2000 شركة مثلا سجلوا في منظومة ميكنة الضرائب.. طيب فين الباقي؟

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري: «بقرأ في الجرائد تصريحات لوزير المالية إنَّ 2000 شركة مثلا سجلوا في منظومة ميكنة الضرائب.. طيب فين الباقي؟ لازم تساعدوه، إحنا بنعمل كل ده علشان بلدنا، علشان نعمل حاجة فيها انتظام وانضباط ويكون فيها شفافية كبيرة جدًا، الخطوة اللي هناخدها قدام مفيهاش لا وقوف ولا رجوع».