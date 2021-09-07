«مشردة الغردقة الجامعية».. تركها والدها وكسبت تعاطف الجميع

استطاعت «ريهام»، المعروفة إعلامياً باسم «مشردة الغردقة الجامعية»، أن تكسب تعاطف عدد كبير من المواطنين في المدينة السياحية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصتها على نطاق واسع، خلال الفترة الماضية، وأصبحت متابعة أخبار فتاة الغردقة هي الشغل الشاغل للمواطنين في مختلف مدن محافظة البحر الأحمر، بل وفي كافة محافظات الجمهورية.

«ريهام» تعيش في الشارع وتنام على الرصيف

بدأت قصة «ريهام» بعدما لاحظ عدد من المواطنين جلوس الفتاة في الشارع طوال النهار، تهذي ببعض الكلمات بالإنجليزية، وترفض الكلام مع أي شخص، كما رفضت جميع المساعدات التي قدمت إليها، ثم ترقد على الرصيف في آخر النهار، حيث تمضي ليلتها حتى صباح اليوم التالي.

مواطنون بالغردقة يتعاطفون مع «فتاة الشارع»

وبدأ المواطنون في مدينة الغردقة التعاطف مع حالة «ريهام» والبحث عن قصتها، حيث كشفت إحدى السيدات، تُدعى «ياسمين»، في بث مباشر مع «الوطن»، إنها قابلت «ريهام» في أحد الشوارع، وتناولت معها الطعام في أحد المطاعم، وطلبت منها التنزه معها بمنطقة كورنيش «فلفلة» السياحي.

وأفادت «ياسمين» بأن الفتاة كانت تعيش مع جدتها، ولما ماتت تعرضت لصدمة نفسية وعصبية شديدة، ورفض والدها استلامها، كما تخلت والدتها عنها، فتركت «ريهام» دراستها في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وجاءت إلى الغردقة، حيث تمضي يومها هائمةً في الشوارع، وتفترش الرصيف خلال ساعات الليل.

تحركت إدارة حقوق الإنسان بمحافظة البحر الأحمر والمجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر للبحث عن «ريهام» في شوارع الغردقةـ وعرضت مديرية التضامن الاجتماعي تبني حالة الفتاة، إلا أن جميع محاولاتها للعثور على «ريهام» باءت بالفشل.

قوة أمنية من قسم شرطة أول الغردقة تعثر على «ريهام»

وتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة من العثور على الفتاة، أثناء تواجدها في أحد الشوارع السياحية بالمدينة، وتم تحرير المحضر اللازم، وعرضها على نيابة الغردقة، التى أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير بحالتها الصحية.

تقرير الطب النفسي لحالة «ريهام»

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن حالة «ريهام» تستدعي طبيب أمراض نفسية وعصبية، وكلفت نيابة الغردقة مستشفى الغردقة العام للعرض على طبيب نفسية وعصبية.

وتم عرض الفتاة على الدكتورة مي صفوت، اخصائي الطب النفسي، وبتوقيع الكشف على «ريهام»، تبين أنها تعاني من صدمة نفسية وعصبية نتيجة لتعرضها ضغوط نفسية، وتعرضها للاكتئاب، وتحتاج إلى حضن وحنان الأسرة، وأدوية اكتئاب، والتوصية بايداعها إحدى دور الرعاية، وقررت النيابة العامة علاج الفتاة «ريهام» وتوفير الرعاية اللازمة لها.