بريد الوطن.. فروق توقيت

مع فروق التوقيت

مفارقينك يا دنيا

وأهو كل شىء

نصيب

الكل عارف مصيره

فى النهاية

موت

ورقة وبتسقط

فى حينها

مع فروق التوقيت

كبير صغير

مش فارقة

الاختلاف فى الكيفية

ومحطة الموت

مريض سليم

غريق شهيد

قتيل حريق

حادث أليم

أهو كله موت

عصام أبوالدهب

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