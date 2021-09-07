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محمود مسلم

بريد الوطن.. فروق توقيت

كتب:

بريد الوطن
09:10 م | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
جثة

جثة

مع فروق التوقيت

مفارقينك يا دنيا

وأهو كل شىء

نصيب

الكل عارف مصيره

فى النهاية

موت

ورقة وبتسقط

فى حينها

مع فروق التوقيت

كبير صغير

مش فارقة

الاختلاف فى الكيفية

ومحطة الموت

مريض سليم

غريق شهيد

قتيل حريق

حادث أليم

أهو كله موت

 

عصام أبوالدهب

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