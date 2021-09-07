بريد الوطن.. فروق توقيت
كتب:
بريد الوطن
09:10 م | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
جثة
مع فروق التوقيت
مفارقينك يا دنيا
وأهو كل شىء
نصيب
الكل عارف مصيره
فى النهاية
موت
ورقة وبتسقط
فى حينها
مع فروق التوقيت
كبير صغير
مش فارقة
الاختلاف فى الكيفية
ومحطة الموت
مريض سليم
غريق شهيد
قتيل حريق
حادث أليم
أهو كله موت
عصام أبوالدهب
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