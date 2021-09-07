بريد الوطن.. دمياط والمجتمع المدني والتنمية

تمثل منظمات المجتمع المدنى فى دمياط بُعداً حضارياً للمجال الاجتماعى والسياسى والثقافى، وتلك المنظمات لها تكوين بما تضم من نقابات وتعاونيات وجمعيات أهلية، والتساؤل: هل لها وجود فعلى فى الشارع الدمياطى؟ وهل يتحرك بالعمل التطوعى البناء، أم أن القائمين عليه ينظرون له بالوجاهة الاجتماعية؟ والمفروض تفاعل دورها، خاصة منها المسمى جمعيات تنمية المجتمع، ومن ثم ما خريطة تمويلها؟ لأنها تعتمد بالأساس على الصدقات والتبرعات، وهى تتبع فى الوقت نفسه مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات، وهل لها علاقات تنافسية بحسن الأداء؟ وهل لها عوامل ضعف وهشاشة؟ ما يجعلها لا يوجد لها دور تنموى.

لذلك ما ننشده لدمياط حضور جمعيات المجتمع المدنى من أجل نمو المجتمع كقوة موازية للدولة، بل منها لها دور لحماية المستهلك فى ظل ضعف رقابة الدولة لمسمى حرية الأسعار، ويضاف لذلك النقابات العمالية والغرف التجارية، وكلها يجب أن تضم قدرات تحقق النجاح المرجو للمجتمع الدمياطى، وفى مجال الأثاث الدمياطى ما برامج جمعيات الأثاث والغرفة التجارية لانتشال واقع الصناعة من الركود، والقضاء على ظاهرة السماسرة الذين ينتظرون السيارات القادمة لدمياط من خارج المحافظة، ويقدمون صورة سيئة لدمياط وصولاً لغش المستهلك، لأنهم يحصلون على عمولة مالية من أصحاب المعارض التى يتعاملون معها، وظاهرة السماسرة أضرت ضرراً بالغاً بصناعة الأثاث الدمياطى.

يحيى السيد النجار، كاتب وباحث - دمياط

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