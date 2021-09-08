سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 8-9-2021.. الأكثر مبيعا

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب بشكل يومي في ظل التغيرات التي يمر بها المعدن الأصفر في أسواق المال، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في مصر.

وبحسب شعبة الذهب خلال العام الماضي، شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا، ما أدى إلى تراجع مبيعات المشغولات الذهبية في السوق المحلي، وعودة حركة البيع والشراء مرة أخرى قد تحتاج إلى فترة طويلة حتى تتعافي القوة الشرائية للمواطنين.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم، بين 894 و896 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 782 و784 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 670 و672 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6256 إلى 6272 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر، نحو 908.96 جنيه، و57.84 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 795.35 جنيه، و50.61 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 681.73 جنيه، 43.38 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.