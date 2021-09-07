انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 بـ790 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، تراجعًا بقيمة جنيهين في السوق المحلي بالمقارنة بتعاملات أمس.

وجاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

- عيار 24 نحو 903 جنيهات.

- عيار 21 نحو 790 جنيهًا.

- عيار 18 نحو 677 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و320 جنيهًا.

سعر الأوقية

- سجلت الأوقية سعر 1.818.16 دولار، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب عالميًا، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر، على النحو التالي:

- بيع عيار 24 بسعر 58.45 دولار.

- وسجل عيار 22 نحو 53.58 دولار.

- وبلغ عيار 21 نحو 51.14 دولار.

- وبيع عيار 18 بـ43.83 دولار.

تحركات الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب عالميا، خلال أمس الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار الطفيف؛ نظرًا لوجود علاقة عكسية بينهما.

وعلى جانب آخر، ارتفعت أسعار المعادن الأخرى، وسجلت عقود معدن الفضة بنسبة 0.13%، فيما سجلت نحو 24.832 دولار للأوقية، وارتفعت عقود البلاتين بنسبة 0.16% وسجلت نحو 1,022.90 دولار للأوقية.

كما ارتفعت عقود معدن البلاديوم بنسبة 0.36%، وسجلت نحو 2,422.75 دولار للأوقية.

بدوره، قال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك ضعفا في حركة البيع والشراء؛ نظرًا لاستعدادات الأسر لشراء مستلزمات المدارس.