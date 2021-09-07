سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7-9-2021

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب خلال الفترة الأخيرة، بسبب الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، فخلال العام الماضي فقط ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 أكثر من 50% بحسب شعبة المشغولات الذهبية، الذين أرجعوا هذا إلى تهافت المستثمرين نحو الاستثمار في المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن ضد الانهيارات الاقتصادية، إلا أنه مع عودة الحياة الطبيعية ببطء، بدأ تراجع المعدن النفيس بشكل بطيء، إلا أن خبراء الاقتصاد يجدون صعوبة في توقع حركة الذهب خلال المستقبل القريب.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم، بين 901 و903 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 788 و790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 675 و677 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6304 إلى 6320 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر، نحو 920.46 جنيه، و58.59 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 805.42 جنيه، و51.26 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 690.35 جنيه، 43.94 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.