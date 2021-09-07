الذهب يتراجع 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار الذهب، منتصف تعاملات يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، تراجعًا بقيمة 4 جنيهات لتصبح حصيلة التراجعات خلال اليوم الواحد 6 جنيهات في السوق المحلي بالمقارنة بتعاملات أمس.

أسعار الذهب محليا

وجاءت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

- عيار 24 نحو 899 جنيها.

- عيار 21 نحو 787 جنيهًا.

- عيار 18 نحو 675 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب 6 آلاف و296 جنيهًا.

سعر الأوقية

- سجلت الأوقية سعر 1.811.83 دولار، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.

أسعار الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب عالميًا، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر، على النحو التالي:

- بيع عيار 24 بسعر 58.24 دولار.

- وسجل عيار 22 نحو 53.39 دولار.

- وبلغ عيار 21 نحو 50.96 دولار.

- وبيع عيار 18 بـ43.68 دولار.

تحركات الذهب عالميا

واصلت أسعار الذهب عالميا، بداية من اليوم الثلاثاء، تراجعاتها متأثرة بارتفاع الدولار.

يذكر أن ارتفاع الدولار يؤثر سلبا على أسعار الذهب، فالعلاقة بينهما عكسية، فكلما ارتفع الدولار ينخفض الذهب.

وارتفع الدولار بعد توقعات بإيجابية الأحداث المنتظرة، التي قد تساهم في استمرار تعزيز صعود الدولار، ومن ثم الضغط على أسعار الذهب وتقوده إلى التراجع.

بدوره، قال واصفى واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك تراجعًا في حركة المبيعات خلال بنسب تجاوزت الـ15%، مدعومة باستعدادات الأسر لشراء مستلزمات المدارس.