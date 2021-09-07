مخترع «روبوت» يستخلص المياه من الهواء: ممكن نعيش على كوكب تاني

قال المهندس محمود الكومي، الحاصل على جائزة جنيف للابتكار 2021، إنه حصل على جائزة جنيف عن مشروع روبوت التشخيص الطبي المبكر، إذ يستخدم الروبوت لتشخيص أمراض مثل السرطانات، وتم تصنيفه من أفضل 50 ابتكارا على مستوى العالم، وكان حصوله على جائزة خليط بين الطب والذكاء الاصطناعي تحديا كبيرا، «الحمد لله اننا قدرنا نحط اسم مصر في حاجة ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي».

تمكن من اختراع الروبوت «إيلو»

أضاف «الكومي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أنه تمكن من اختراع الروبوت «إيلو» الذي يهدف لإنشاء الحياة على كوكب آخر، وتم البدء فيه منذ 2013، وتعتمد فكرته على تكثيف الرطوبة الموجودة في الهواء لاستخلاص المياه، موضحًا أنه تم تجربة الروبوت في مناطق صحراوية تشبه المريخ بمنطقة برج العرب في الإسكندرية وأثبت نجاحه.

لا يمكن توليد المياه في المريخ بطريقة عادية

أشار الحاصل على جائزة جنيف للابتكار 2021، إلى أنه لا يمكن توليد المياه في المريخ بطريقة عادية، وإنما هناك فكرة وطريقة مصرية 100% لتوليد المياه على سطح المريخ ومعالجتها بالذكاء الاصطناعي لتصبح صالحة للشرب، ويمكن من خلال الروبوت تحديد الأماكن التي يمكن إنشاء محطات لتوليد المياه بها، منوهًا بأن أقصى سعى تخزينية للروبوت لا تزيد على 7 لترات يتم تجميعها خلال 3 ساعات.

واجه مشكلة في تحليل المياه المولدة من الروبوت

وأكد الحاصل على جائزة جنيف للابتكار 2021، أنه واجه مشكلة في تحليل المياه المولدة من الروبوت، ولكن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فتحت له معمل وزارة البيئة بالمعادي وسمحت له باستخدامه لتحليل المياه، لافتًا إلى أن هذا الروبوت يساهم في إمكانية استصلاح مدن جديدة دون الحاجة لشق آبار مياه أو شق الترع وتحلية مياه البحار والذي له تكلفة عالية جدًا.