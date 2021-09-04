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في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامجها.. لميس الحديدي: مصر بقت أحسن

كتب:

شريف سليمان
10:29 م | السبت 04 سبتمبر 2021
الإعلامية لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي

استهلت الإعلامية لميس الحديدي، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON»، قائلة: «الابتعاد عن العمل اليومي يجعلك أكثر قدرة علي النظر للأمور بشكل أفضل، يمكنك متابعة الصورة بكل تفاصيلها، والملاحظة الأشمل لو نظرنا من أعلى ومن بعيد، وشاهدنا المشهد حولنا كدولة وكاقتصاد وكأداء سياسي وتواجد إقليمي، نحن في وضع متحرك أكثر قوة وتأثيرا، ونشهد تحسنا في مجالات عديدة، ولو قارنا وضعنا هذا العام بما سبق، سنجد أننا في وضع أفضل كثيرا».

تحسن اقتصادي كبير

وأضافت الحديدي: «الأرقام والمشاهدات تؤكد أن الاقتصاد يتحسن يتحرك وينمو بشكل أفضل بعد أزمة الكورونا، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أعلنت ارتفاع معدل النمو خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي ليحقق قفزه كبيره ويصل إلى 7.7% مقابل انكماش العام الماضي في نفس الفتره كان 1.7%، الأنشطة اللي شهدت تحسنا في الأداء هي المطاعم، الفنادق، التشييد والبناء، الصناعات التحويلية».

زيادة كبيرة في قوة الاقتصاد رغم تداعيات كورونا

وتابعت: «هناك أنشطة زادت بنحو 47٪؜ مثل تجارة الجملة، الزراعة، الصناعة، الأنشطة العقارية، والأرقام تؤكد أننا في بداية تعافي حقيقي بعد ازمه الكورونا، وهناك أيضا انتعاشة كبيرة في كل المدن الساحلية، حيث زاد الإنفاق فيها على الفنادق والإيجارات والمطاعم بشكل كبير». 

وأتمت: «طبعا فيه ناس كتيرة بتحوش علشان إجازه الصيف، لكن الأكيد إن هناك إنفاق واستهلاك ودخول تحسنت في عدد من المجالات، طبعا الاستهلاك يحفز الإنتاج، وبالتالي يجب أن يعتمد النمو على الإنتاج، وهو ما يجعل هناك حاجة كبيرة إلى تحفيز الصناعة والاستثمار، ولا يجب أن يقوم الاقتصاد علي صناعة التشييد والقطاع العقاري فقط، رغم أهميتهم لكنها في النهايه قصيرة الأجل».

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