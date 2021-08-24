أخبار الطيران السعودي.. متى يبدأ الحجز بعد فتحه أمام المقيمين؟

تصدرت أخبار الطيران السعودي اهتمامات المصريين، وذلك بعد قرار فتح الطيران بين مصر والسعودية والدول المحظور قدوم المسافرين منها أمام المقيمين بشكل مباشر، وتساءل كثيرون حول الموعد الذي سيبدأ فيه حجز السفر إلى المملكة، بعد أن كان يشترط للسفر إلى السعودية المرور عبر دولة ثالثة، والخضوع لمجموعة من الإجراءات الاحترازية في إطار الوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة تنويهًا مهما بشأن شروط السفر إلى السعودية، إذ قررت المملكة فتح الطيران المباشر أمام المقيمين، بشروط حصول المقيم على جرعتين من اللقاحات المعتمدة في السعودية قبل مغادرته المملكة، والسماح لهم بالعودة وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

عادل حنفي: حجوزات الطيران السعودي بدأت بعد قرار فتح الطيران المباشر أمام المقيمين من الدول المحظورة

وبشأن أخبار الطيران السعودية وموعد الحجوزات للسفر إلى المملكة، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية إن قرار فتح الطيران بين مصر والسعودية للمقيمين المتلقين لجرعتين من اللقاحات المعتمدة في السعودية جرى تطبيقه فورا، مؤكدًا أن الحجوزات بدأت بالفعل.

وأضاف «حنفي»، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، أنه حتى المقيمين الذي كانوا توجهوا إلى دولة ثالثة للسفر إلى السعودية ضمن شروط السفر السابقة، أنهوا العزل الذي كان مفروضا عليهم قبل موعده، وحجزوا بالفعل للسفر إلى السعودية بشكل مباشر بعد القرار الصادر اليوم بشأن الدول التي يحظر قدوم المسافرين منهم إلى المملكة.

أخبار الطيران السعودي.. السعودية تعتمد لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين

وفي سياق متصل بأخبار الطيران السعودي، أعلنت السعودية اليوم اعتماد لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين إلى جانب اللقاحات المعتمدة في السعودية: وهي«فايزر وأسترازينيكا وموديرنا وجونسون آند جونسون».

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن اعتماد لقاح سينوفارم ولقاح سينوفاك يقتضي في الوقت ذاته الحصول على جرعة تعزيزية من أحد اللقاحات الأربع سابقة الذكر.

قرار مهم من الجوازات بشأن شروط السفر إلى السعودية

بدورها، وفي إطار أخبار الطيران السعودي وشروط السفر إلى السعودية، دعت الجوازات السعودية جميع المسافرين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين المحصنين وغير المحصنين أن يقوموا بتسجيل اللقاح الذين حصلوا عليه إلكترونيا قبل القدوم إلى السعودية، وذلك لتسهيل إجراءات السفر عليهم وتقليل فترات الانتظار عند منافذ المملكة.

ويشمل القرار ذلك كل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب التأشيرات الجديدة، وكذلك المقيمين ومرافقيهم.