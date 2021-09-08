بمقدم رمزي وبدون.. كيف تحصل على سيارة أحلامك عبر البنوك؟

يُعد امتلاك سيارة خاصة حلما بالنسبة للكثيرين يسعون لتحقيقه بالسعي والعمل لتوفير المال الكافي لشرائها، وتوفر عدد من البنوك خدمة الاقتراض والتي تتيح للراغبين في امتلاك سيارة شراءها من خلال البنك، مع الالتزام بدفع قسط شهري للبنك الذي قام بالاقتراض من خلاله.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على قرض السيارة في عدد من البنوك بأقل مقدم يتم دفعه للبنك، وفق خدمة عملاء البنوك، والتي جاءت كالتالي:

قرض السيارة من بنك مصر

يقدم بنك مصر لعملائه خدمة الحصول على قرض السيارة والتي جاءت تفاصيله كالتالي:

مميزات قرض السيارة من بنك مصر

- يحصل الراغب في الحصول على قرض السيارة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة سداد القرض.

- يستطيع الراغب في الحصول على القرض بترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة.

- يمنح بنك مصر عملاءه تأمينا ويحظر بيع السيارة.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض السيارة

- يمنح البنك عملاءه سعر عائد تنافسي.

- يصل الحد الأدنى لسن الراغب في شراء السيارة والحصول على القرض لـ 21 عاماَ.

- تصل نسبة التمويل إلى 100%.

- تصل مدة التمويل إلى 120 شهر.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

- صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

- عرض أسعار معتمد من المعرض.

قرض السيارة من البنك الأهلي الكويتي

يقدم البنك الأهلي الكويتي لعملائه خدمة قرض السيارة، والتي جاءت تفاصيله كالتالي:

مميزات قرض السيارة

- يصل تمويل قرض السيارة من البنك إلى مليون ونصف جنيه.

- يمنح البنك الأهلي الكويتي عملاءه سعر عائد تنافسي.

- يقدم البنك تأمينا على الحياة طوال فترة التمويل.

- يمنح البنك الأهلي الكويتي مدة سداد قيمة القرض تصل إلى7 سنوات.

المستندات المطلوبة

- بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث.

- بيان بعرض وقيمة وسعر السيارة.

- خطاب جهة العمل للموظفين.

- سجل تجاري حديث لأصحاب المهن الحرة.

قرض السيارة من بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان خدمة الحصول على قرض السيارة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مميزات قرض السيارة

- يمنح البنك لعملاءه خدمة الحصول على قرض السيارة بدون حظر بيع على السيارة وبدون ضامن.

- يمنح البنك لعملاءه فترة سداد للقرض تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 84 شهرًا ولا تتجاوز 6 سنوات في حال عدم تحويل الراتب.

- يبدأ مقدم السيارة من 35%.

- يتم تحديد الفائدة من قبل البنك بحسب نوع وظيفة المقترض.

المستندات المطلوبة

- بيان يتم عرض سعر السيارة به من أحد الوكلاء أو الموزعين المعتمدين.

- خطاب تحويل المرتب للبنك.

- تقديم بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث.

- خطاب من جهة العمل بإثبات الدخل.