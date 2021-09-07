مدير بـ«الصحة العالمية» يحذر من «دلتا»: بعض اللقاحات غير فعالة معها

حذر الدكتور إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية، من سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا، كاشفا أن بعض الدراسات أثبت عدم فاعلية بعض اللقاحات في التعامل مع تلك السلالة، ولهذا يدعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية و الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ونبه في الوقت ذاته أنه لا يعتقد بأن وباء كورونا سينتهي في القريب العاجل، ويعود العالم إلى حالته الطبيعية من جديد.

القلق الحقيقي من تحور «دلتا»

علق «هوتين»، خلال مداخلة عبر zoom، مساء الثلاثاء مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، على إعلان منظمة الصحة العالمية، بأن سلالة «مو» المتحورة من فيروس كورونا المستجد قادرة على تفادي حماية الأجسام المضادة، كاشفا أنه حتى الآن لا يمكن أن يقلق الناس من هذا المتحور، القلق الحقيقي يجب أن يكون من تحور «دلتا» لأنها سلالة تمثل خطرا على العالم، ولهذا ينادي بضرورة الإسراع من عمليات تطعيم الشعوب باللقاحات المضادة لوباء كورونا، مع التزام كبير بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

سلالة «مو» لا تنتشر بشكل سريع

أضاف مدير إدارة الأمراض السارية بالصحة العالمية، أن المطمئن بعض الشيء في حالة السلالة «مو» الجديدة، أنها ليست سريعة الانتشار كحال السلالات التي عرفت قبلها من فيروس كورونا، موضحًا أنها لم تنتقل بشكل سريع في كولومبيا والإكوادور والدول الأخرى التي ظهرت بها.

بعض الدراسات أكدت عدم فاعلية بعض اللقاحات مع «دلتا»

خلال حديثه عن سلالة «دلتا»، أوضح أن بعض الدراسات أكدت عدم فاعلية بعض اللقاحات في التعامل مع سلالة «دلتا» المتحورة من فيروس كورونا، داعيا من جديد لضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى لا تتسبب تلك السلالة في المزيد من الإصابات والوفيات التي عرفها العالم منذ أن عرف وباء كورونا.

كورونا لن ينتهي قريبا

أشار إلى أنه يعتقد بأن فيروس كورونا لن ينتهي قريبا ويعود العالم إلى الحياة الطبيعية كما كانت، موضحًا أنه يعتقد بأن هذا قد يحدث لكنه ليس بالقريب العاجل، مشيرا إلى أن هذا الفيروس بالتأكيد سيضعف مع الوقت لكن هذا سيكون على مدار وقت طويل في المستقبل ولكن ليس المستقبل القريب.